Боєприпасів та їжі в окупантів залишилося щонайбільше на 3 дні
22 березня 2022 , 07:12Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
В окупантів є серйозні проблеми із забезпеченням своїх військ. Орки не мають ні їжі, ні боєприпасів, ні пального.
Так, у противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни
Запасів лишилось на 3 дні
Окупанти мають запасів боєприпасів та продовольства не більше, ніж на 3 дні. Аналогічною є ситуація з пальним.
Орки поповнюють його, перевозячи автоцистерни. Трубопровідне сполучення росіяни не змогли дістати.
До речі – Окупанти вихваляються мародерством: