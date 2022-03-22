Боєприпасів та їжі в окупантів залишилося щонайбільше на 3 дні

22 березня 2022 , 07:12
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

В окупантів є серйозні проблеми із забезпеченням своїх військ. Орки не мають ні їжі, ні боєприпасів, ні пального.

Так, у противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Запасів лишилось на 3 дні

Окупанти мають запасів боєприпасів та продовольства не більше, ніж на 3 дні. Аналогічною є ситуація з пальним.

Орки поповнюють його, перевозячи автоцистерни. Трубопровідне сполучення росіяни не змогли дістати.

До речі – Окупанти вихваляються мародерством:

 

Автор: Ольга Музика