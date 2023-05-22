Хочу незалежності свого регіону від Москви, – боєць РДК пояснив, за що воює в Україні

У війні, розв'язаній Росією проти України, воюють також росіяни. Один з бійців Російського добровольчого корпусу пояснив, за що він бореться, обороняючи зараз нашу державу.

З журналістами поспілкувався один з бійців РДК з позивним "Славік". Він розповів, що його привело в Україну та чому він ухвалив для себе рішення воювати проти своїх земляків і рідної для нього країни.

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За словами добровольця, наших прикордонників приголомшила та кількість громадян Росії, які захотіли воювати проти кривавого диктатора.

Прикордонники були шоковані. Ми були найпершою великою групою росіян. Не можу сказати скільки – десятки, які легально перетинали кордон із початку повномасштабки. Вони (українські прикордонники – 24 Канал) такі: "Що? Усі росіяни?" Ну так! Сказали, що ми воювати їдемо. Вони були здивовані, дуже,

– пригадує він.

Спочатку пройшов ретельну перевірку

Слід розуміти, що йому та іншим росіянам не дали відразу ж зброю до рук. Спочатку всі добровольці пройшли ретельну перевірку українськими спецслужбами.

Два поліграфи, психологічні тести, два місяці під прослуховуванням. Взяли цифрову копію телефону, змусили зняти паролі,

– каже боєць РДК.

За словами "Славіка", він прагне "трішки розділити Росію на шматочки". Доброволець підкреслив, що не хоче майбутнього, в якому перемогу здобуває країна-агресорка.

Наступного разу до Росії лише на танках. Ці люди не підуть самі. Вони ва-банк пішли. Всі. Лише сила. Хоча наша мета – підрозділити її трішечки на шматочки,

– додав він.

Боєць зауважив, що підтримує утворення Сполучених штатів Сибіру, адже сам він сибіряк. Він нагадав, що свого часу Сибір пів року існував як окрема країна. Що стосується нашої держави, то доброволець лаконічно додав: "А Україна нехай живе та процвітає".

Зауважимо, що зранку 22 травня у Бєлгородській області було вкрай неспокійно. Місцева влада заявила про буцімто "атаку ДРГ". Тим часом легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус взяли на себе відповідальність за те, що відбувалося.

Бійці зазначили, що проводять рейд на прикордонних територіях. У ГУР МО підтвердили це та додали, що мета добровольців – створення "смуги безпеки". Остання дозволить мінімізувати ризики для мирних жителів України.