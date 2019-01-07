Боєць ММА отримав моторошний перелом ноги під час бою: відео 18+

Американський боєць ММА Джонатан Кінг отримав важку травму ноги під час поєдинку на турнірі American Kombat Alliance: Rite of Passage 6, який проходив в Луїзіані (США).

Після виконання удару Кінг поламав ногу й був не в змозі продовжити бій.

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Зустріч зупинили й Кінгу надали допомогу. У бійця перелом гомілки й малої гомілкової кістки. Пізніше спортсмен був доставлений в лікарню, де йому провели операцію.

***WARNING VERY GRAPHIC FOOTAGE***

Jonathan King may have suffered the worst leg injury we've ever seen in combat sports..

Wishing this man all the best in his recovery.. pic.twitter.com/A9uPSyMsG9 — The MMA Bible (@TheMMABible) 6 января 2019 г.

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