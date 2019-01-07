Боєць ММА отримав моторошний перелом ноги під час бою: відео 18+
Американський боєць ММА Джонатан Кінг отримав важку травму ноги під час поєдинку на турнірі American Kombat Alliance: Rite of Passage 6, який проходив в Луїзіані (США).
Після виконання удару Кінг поламав ногу й був не в змозі продовжити бій.
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Зустріч зупинили й Кінгу надали допомогу. У бійця перелом гомілки й малої гомілкової кістки. Пізніше спортсмен був доставлений в лікарню, де йому провели операцію.
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Джерело: 24 Канал
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