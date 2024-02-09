Росіяни вже на околицях Авдіївки, – Барабаш про ситуацію в місті

Біля Авдіївки тривають запеклі бої. Ворог намагається захопити місто й продовжує сунути з різних сторін.

Керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону розповів, яка нині ситуація в місті. Він підтвердив, що окупанти дійсно заходять на околиці міста, однак ЗСУ продовжують давати відсіч, передає 24 Канал.

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Яка ситуація в Авдіївці

Барабаш наголосив, що ситуація в Авдіївці дуже непроста. Так, окупанти намагаються реалізувати свої плани щодо оточення міста з південного та північного напрямків. Водночас ворог намагається штурмувати в лобову й відрізати Авдіївський коксохім від міста.

Керівник Авдіївської МВА також додав, що окупанти дуже потужно тисніть саме біля коксохіму. За його словами, росіяни хочуть відрізати стару частину міста на лінії з дачним масивом. Однак ЗСУ стримують ворога й не дають йому просуватися вглиб.

Разом з тим, Барабаш підтвердив, що окупанти вже на околицях міста, але українські захисники намагаються їх вибити.

Сили ворога в рази більші. Однак Авдіївка не пала, як пишуть деякі телеграм-канали. Такого немає. Якщо так хтось заявляє, то це, у першу чергу, неповага до захисників, які боронять це місто. До того, щоб "все пропало", ще дуже далеко,

– наголосив Барабаш.

Він додав, що наразі в Авдіївці проживає 935 осіб. Евакуація ускладнюється тим, що люди бояться їхати, адже ворог постійно обстрілює дорогу.

Де ведуться бої в Авдіївці

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій заявив, що усі підрахунки про частку захопленої частини міста росіянами не є коректними. Наразі бої тривають на околицях міста. За словами Лиховія, говорячи про частку Авдіївки, яку захопив ворог, не варто, адже одна справа рахувати в адміністративних межах, а інша – по конкретних позиціях і оперативній побудові.

"Ситуація в Авдіївці залишається складною, але при цьому контрольованою, противник активізує штурмові дії з північного і південного флангів",

– сказав Лиховій.

Він також додав, що бої ведуться не лише в приватному секторі, а й в міській забудові. Лиховій наголосив, що план ворога є незмінним – росіяни хочуть оточити й захопити Авдіївку.