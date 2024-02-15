Третя штурмова показала кадри з Авдіївки: бої у рази пекельніші, ніж у Бахмуті

Третю окрему штурмову бригаду перекинули до Авдіївки для підсилення бійців. Максим Жорін розповів, що там бої пекельніші, ніж у Бахмуті.

За словами майора ЗСУ Максима Жоріна, бої в Авдіївці, куди Третю окрему штурмову бригаду перекинули задля підсилення наших захисників на цьому напрямку, складніші. Причому у рази, якщо порівнювати ті, які були у Бахмуті.

Читайте також Пекло боїв в Авдіївці: що відбувається на одному з найважчих напрямків

Виконують задачі у надскладних умовах

Як зазначив Жорін, Третя штурмова бригада виконує бойові завдання в умовах, "які навіть нам було складно уявити".

Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника – ворога величезна кількість, пруть з усіх сторін,

– наголосив він.

За словами майора, бої в Авдіївці зараз у рази пекельніші, якщо порівнювати з найгарячішими битвами цієї фази, що точилися у Бахмуті.

Третя ОШБр показала кадри з Авдіївки: дивіться відео

Він додав, що зведеннями про ситуацію ділитиметься, якщо матиме можливість. Водночас додав відео протитанкістів Третьої окремої штурмової бригади після бою.

Третя ОШБр про Авдіївське пекло

Зранку 15 лютого Третя окрема штурмова бригада підтвердила, що її терміново передислокували задля посилення наших військових у районі Авдіївки.

Зазначили, що ситуація у місті надзвичайно критична на момент заведення бригади. Відомо, що окремі батальйони провели рейд у захоплені російськими загарбниками райони Авдіївки. На їхньому відрізку сили противника складають орієнтовно 7 бригад.

Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник,

– зазначив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

За наявною інформацією, за період перебування на Авдіївському напрямку завдали критичного ураження двом бригадам збройних сил Росії. Зазначають, що про точні втрати ворога в особовому складі та техніці повідомлять згодом, коли необхідні дані підтвердять.

Водночас слід розуміти, що "об'єктивна ситуація в Авдіївці" залишається загрозливою, а також нестабільною. Російські загарбники продовжують активну ротацію своїх військ, а також перекидають нові сили та засоби до міста.

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, наші військові робитимуть все можливе, щоб не допустити просування окупантів вглиб території й утримати займані позиції. Він підкреслив, що Сили оборони завдають загарбникам значних втрат.