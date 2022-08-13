Окупанти намагаються наступати і брати штурмом Бахмутський район: бої тривають

російські загарбники хочуть штурмом взяти Бахмутський район. Бої тривають на напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка.

Окупанти продовжували обстрілювати мирні населені пункти в Бахмутському районі. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 13 серпня.

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За Бахмутський район триває битва

Наступальними та штурмовими діями підрозділи противника намагалися просунутися в напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка. На напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка бойові дії тривають,

– мовиться в повідомленні.

росіяни обстріляли з артилерії і танків райони Часового Яру, Берестового, Бахмута, Бахмутського, Переїзного, Соледара, Спірного, Роздолівки, Яковлівки, Вершини та Зайцевого.

Окупати атакували й авіацією. Удари зафіксовані неподалік Яковлівки, Веселої Долини, Зайцевого, Бахмута та Соледара.

Ворог штурмував напрямки Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Вуглегірська ТЕС – Зайцеве. Проте ЗСУ дали відсіч загарбникам.

Яка ситуація на інших напрямках Донбасу

На Краматорському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Верхньокам’янського та Григорівки.

На Авдіївському напрямку окупанти атакували Курахове, Нью-Йорк, Невельське, Первомайське, Опитне, Мар’їнку, Водяне, Красногорівку і Новобахмутівку.

Загарбники наступали в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак – Авдіївка. ЗСУ відкинули їх назад.На напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії тривають.

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