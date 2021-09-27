"Бої без правил": у Росії пенсіонери побились через прострочені продукти

У Новосибірську супермаркет викинув прострочені товари. За них серед пенсіонерів відбулася справжня сутичка.

За даними російських видань, у сміттєвому баку копалися і билися один з одним близько 10 осіб. Більша частина з них мали із собою великі сумки й пакети.

До теми Перший в Україні продовольчий банк для нужденних з'явився у Львові

Ба більше, деякі люди принесли навіть табуретки, щоб перелізти до смітника.

Подібний ажіотаж відбувається не вперше

На оприлюдненому ролику видно, як біля сміттєвого бака, куди співробітники супермаркету викинули прострочені продукти, стовпилися люди. Вони буквально вихоплювали один в одного товари.

Прострочені продукти від мережевих магазинів цілком їстівні й викликають ажіотаж серед пенсіонерів та людей із невеликими доходами. У Європі та США, наприклад, для цього створюють "банки їжі", куди магазини безплатно привозять прострочені продукти.

Серед пенсіонерів була й молодь, а також люди без певного місця проживання. Вони старанно штовхалися та намагалися урвати більше прострочених продуктів.

Пенсіонери забирають продукти зі смітника: дивіться відео



Місцеві мешканці кажуть, що подібне відбувається регулярно. "Хто там живе – мало не кожен день бачить!", – коментує один з користувачів. Більш того, аналогічні сцени помічають і в інших магазинів російського міста-мільйонника.

Банк їжі в Україні: найголовніше