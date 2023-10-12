"Вони не можуть його програти": чому росіяни активізували наступ біля Авдіївки

Третю добу не вщухають важкі бої біля Авдіївки. Російські окупанти активізували свої дії і намагаються просунутися.

Утім, ворог результату не має. Про що свідчать втрати росіян як у живій силі, так і у техніці. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

Дивіться також ЗСУ наступають: що означають дії росіян біля Авдіївки

"Якщо скласти танки і броньовані машини, то за 2 доби вони сягають до 200 одиниць. Повноцінний танковий полк – 94 машини, а повноцінна механізована бригада – це у межах 100 бойових машин піхоти. Якщо всі втрати і в частині вбитих, і в частині поранених скласти разом, то вийдуть 2 повноцінні механізовані полки", – відзначив військовий експерт.

Бої біля Авдіївки

Українські захисники тримають оборону Авдіївки і не дають просунутися ворогу. Але росіянам вкрай важливо показати бодай якісь "перемоги". За словами Петра Черника, причина тут у Бахмуті – він рухається до оперативного оточення.

"Вони не можуть його програти за жодних умов – він політичний. Як тільки Бахмут буде оточений і те угрупування буде знищене, а ще краще, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон – це буде для них мегапоразка. Вони намагаються робити все можливе, щоб цього не сталося. Саме так треба дивитися на їхні наступальні дії як на Куп'янсько-Лиманському напрямку, так і на Авдіївському", – пояснив він.

Заява Кирила Буданова щодо війни: дивитись відео

Також росіяни намагаються затягнути бойові дії до початку поганих погодних умов. Тоді ситуація може стихнути, а саме це потрібно Влідіміру Путіну на період виборів, які мать відбутися навесні.

"Путіну треба відносний спокій на початок весни перед виборами і хоч якісь "перемоги". Вони (росіяни – 24 Канал) не досягнуть успіху, але своїй аудиторії продадуть усе, що завгодно", – відзначив Черник.

Ситуація біля Авдіївки: основні новини