Бої біля Бахмута та Слов'янська: у Генштабі назвали найгарячіші точки на фронті
15 червня 2022 , 07:29Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Вороги зосереджують свої зусилля задля продовження наступу на Слов'янськ. При цьому росіяни активно обстрілюють наші позиції та населені пункти з артилерїі та авіації. На Бахмутському напрямку окупанти були змушені відступити.
Про актуальну ситуацію на фронті станом на ранок 15 червня розповіли у Генштабі. Там зазначили, що зараз ворог веде наступ в районі Краснопілля, бої тривають.
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