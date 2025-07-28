Росіяни намагаються прорватися до Куп'янська, – в ОСУВ "Хортиця" окреслили ситуацію на фронті

У Харківській області росіяни активні на Куп'янському напрямку. Ворог намагається прорватися до міста Куп'янськ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері національного маратону.

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Що зараз відбувається біля Куп'янська та на інших напрямках фронту?

Віктор Трегубов зазначив, що на півночі від Куп'янська росіяни намагаються підібратися до міста, Це в окупантів відбувається не дуже успішно.

Більше анонсують, ніж виходить, хоча ситуація непроста. Але з усім тим – тримають (позиції Сили оборони в Куп'янську – 24 Канал),

– сказав речник.

Щодо інших напрямків у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ситуація склалася наступна:

Найскладніша ситуація на Покровському напрямку , у східній його частині. Тут, за словами Трегубова, зосереджено найбільше сил та техніки ворога.

, у східній його частині. Тут, за словами Трегубова, зосереджено найбільше сил та техніки ворога. На Новопавлівському напрямку активність сильно схлинула.

"Росіяни розчарувалися у своїх спробах прорватися на територію Дніпропетровської області. Можливо, вони просто зараз паузу взяло, але станом на зараз, якщо на Покровському напрямку – 50 боєзіткнень на добу, то на Новопавлівському – близько 10, це не зіставно, хоча раніше було майже однаковим", – пояснив Віктор Трегубов.

Також активно на Лиманському та Торецькому напрямку.

До слова, Віктор Трегубов зазначав, що в районі Часового Яру напружена, але стабільна. Наші захисники стримують ворога від просування далі.