Ситуація дуже складна, – боєць розкрив деталі боїв на Харківщині

Ситуація на Куп'янському напрямку досить непроста. Ворог просувається до ріки Оскіл, а ворожі пабліки повідомляють, що окупанти вже перебили логістику від Куп'янська до Борової.

Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів 24 Каналу, що зараз робиться все необхідне, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Втім окупанти справді тиснуть до лівого берега ріки Оскіл.

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Що відбувається на Куп'янщині

"На цьому напрямку ситуація дуже складна. Бої тривають 24 на 7, ворог тисне до лівого берега річки, вперся в Кругляківку, вперся в дорогу. Уже були спроби забігати в хати, закріплюватися, але їх звідти вибивали", – розповів Олесь Маляревич.

Українські військові намагаються завдати ворогу втрат у техніці та в живій силі. Але оскільки окупанти підійшли до дороги, то комунікація між Куп'янськом-Вузловим і Боровою по лівому березі втрачена. Її немає вже тривалий час.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Але навіть якщо буде декілька кілометрів дороги, але до неї менше ніж за 7 кілометрів ворог, тоді вона фактично стає непроїзною. Адже йде активний вогневий вплив навіть звичайними мінометами, тому дорога справді непроїзна. Комунікація між цими двома мостами можлива тільки правим берегом.

Чи перекидає ворог додаткові ресурси

На цьому напрямку Росія має великий резерв, тому кидає дедалі більше солдатів у бій. Їхня головна мета – дійти до лівого берега річки Оскіл.

Наразі ми бачимо, що вони шкодують свою живу силу, штурмують. Бувають атаки, коли рухається до 100 бійців особового складу, а живими добігає тільки 10. Решта – загиблі або серйозно поранені,

– підкреслив Олесь Маляревич.

Якщо солдати серйозно поранені, то їх навіть не забирають з поля бою. Вони можуть лежати ще день – два і ніхто за ними не приходить. Ці 10, які добігли, чекають наступну роту, яка теж біжить. Так їх стає 20, але мінус 180, і вони формують наступну групу, щоб рухатись далі.

Такі дії складно уявити в ХХІ столітті, але в російській армії до них вдаються. На жаль, вони все-таки дають свій результат. Такими втратами й такими методами ворог здобуває позиції в посадках.