Хотіли замінувати шлях: десантники розгромили групу росіян під Куп'янськом – потужне відео

Українські десантники запобігли мінуванню території поблизу Загризового на Куп'янському напрямку. Захисники ліквідували групу окупантів у стрілецькому бою.

Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як десантники ліквідували росіян поблизу Загризового?

За даними військових, бійці 2 аеромобільного батальйону 77-ї бригади оперативно виявили пересування російських військових. Ворог намагався закласти міни в районі селища Загризове, щоб ускладнити маневри Збройних сил України.

Де розташоване Загризове: дивіться на карті

Внаслідок короткого бою диверсійну групу противника повністю ліквідували.

Дії противника наші десантники оперативно виявили. Вчасно були залучені бомбери та штурмова група, яка у стрілецькому бою знищила противника,

– повідомили у бригаді.

У Десантно-штурмових військах наголосили, що завдяки діям українських захисників спробу російської операції з мінування вдалося зірвати, а загрозу – нейтралізувати.

Десантники ліквідували ворога біля Загризового на Куп'янському напрямку / Відео 7 корпусу ДШВ ЗСУ

Зазначається, що на цій ділянці фронту російські сили регулярно намагаються використовувати диверсійні групи для встановлення мінних загороджень і проведення розвідки.

Водночас десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують утримувати позиції та своєчасно виявляють піхотні резерви противника.

Яка ситуація на фронті у Харківській області зараз?