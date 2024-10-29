Не складні, а пекельні бої: де найважча ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби 28 жовтня з понад 150 боєзіткнень третина припали на Курахівський напрямок. Це нині найгарячіша з ділянок українського фронту. Ворог не припиняє штурмувати, маючи перевагу у живій силі та техніці та має певні успіхи.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, наголосивши, ситуація на полі бою залежить виключно від ресурсів: як в окупантів, так і в Сил оборони.

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Фронт не обвалився, але ситуація загрозлива

Причини просування ворога біля Курахового військовий експерт бачить у браку ресурсів та втомі особового складу Сил оборони. Росіяни переважають в техніці, живій силі та вогневій компоненті та перетворюють цю свою перевагу подекуди у територіальні здобутки.

"Сказати, що фронт обвалився, поки що не можна, але ситуація дуже загрозлива. Якщо Сили оборони не втримають позиції біля Селидового, то виникне ще один плацдарм на Покровськ. Якщо ж не втримають позиції біля водосховища, то ворог зможе тиснути на наших оборонців у самому Кураховому", – зауважив Селезньов.

Стагнації не сталось

За словами військового експерта, протягом останніх тижнів очікувалось, що російська армія виснажиться, але цього не сталося. Росіяни активно пожвавили бойові дії на 7 ділянках, а отже, можуть масштабувати цей наступ.

Говорити про стагнацію найближчим часом не слід, бо її вже не сталось, як ми того очікували. Потрібно посилювати міць Сил оборони всіма силами: як вітчизняним виробникам зброї, так і західним партнерам,

– підкреслив військовий експерт.

Окрім цього, Владислав Селезньов сказав, що слід звернути увагу на активність ворога на Куп'янському напрямку. Адже місто потрібно ворогу як логістичний вузол для безперебійного постачання на фронт. Так само як Волноваха на Донеччині слугує окупантам вузлом для постачань на Херсонщину та Запоріжжя.