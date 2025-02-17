Росіяни отримують більше проблем, ніж сподівалися, – Трегубов про ситуацію у Піщаному

У селі Піщаному в Донецькій області, звідки нещодавно вибили окупантів, наразі йдуть запеклі бої. Росіяни на цьому напрямку отримують більше проблем, аніж сподівалися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері національного маратону.

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Віктор Трегубов зазначив, що у Піщаному і селищі, розташованому поблизу, ідуть дуже активні бої. Але, за словами речника, останнім часом росіяни там мають більше проблем, ніж вони сподівалися.

Зокрема, про визволення Піщаного вже повідомлялося, але слід зауважити, що ці населені пункти, саме на тій найбільш активній ділянці, а це, на мою думку, зараз найбільш активна ділянка фронту, вони переходять з рук в руки час від часу,

– пояснив Трегубов.

Він також зауважив, що на цьому напрямку ворог дуже активно скаржиться на домінування в повітрі українських FPV-дронів, а також на помилки власних командирів і їхнє некоректне використання ресурсу.

До слова, Віктор Трегубов 16 лютого офіційно повідомив, що українські військові вибили росіян із села Піщане у Донецькій області. Речник ОСУВ "Хортиця" також констатував, що на Покровському напрямку відбувся певний перелам не на користь окупантам.