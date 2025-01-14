Росіяни мають намір створити блокаду Покровська та Мирнограда, – ISW

Російські загарбники планують перерізати наземні шляхи у Покровську та Мирнограді на Донеччині. Таким чином ворог хоче змусити ЗСУ вийти з цих населених пунктів протягом наступних місяців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

До теми Окупанти змінили підхід: як росіяни намагаються захопити Покровськ

Які наміри ворога щодо Покровська та Мирнограда

Аналітики наголошують, що траси Т-0405 і Т-0406 є двома з трьох основних наземних шляхів забезпечення українського угруповання в районі Покровська – Мирнограда, що пролягає зі сходу на захід.

Просування Росії на схід і захід від Покровська може ускладнити матеріально-технічне забезпечення ЗСУ та здатність України поповнювати та передислокувати війська для захисту Покровська та Мирнограда,

– мовиться у звіті.

В ISW наголосили, що російське військове командування може мати намір здійснити подальше просування на північ від трас Т-0405 і Т-0406, щоб змусити українські Сили оборони зрештою відійти на північ (а не на схід чи захід), що дозволить зрештою ворогу оточити Покровськ та Мирноград.

Далі окупанти хочуть просуватися на захід до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Експерти зазначають, що російське військове командування, ймовірно, також сподівається уникнути проведення фронтових атак важкою піхотою через міські райони Покровська та Мирнограда.

Швидше за все, ворог оцінює, що блокування цих наземних шляхів забезпечення українського угруповання збільшує ймовірність відступу українських сил із цих міст, та дозволить росіянам захопити ці населені пункти без важких міських боїв.

До слова, в оновленій карті фронту за 13 січня аналітики Deep State зазначили, що Сили оборони змогли відновити положення у Шевченковому в Покровському районі. Водночас вороги могли окупувати Зелене, що за 9 кілометрів від Покровська.