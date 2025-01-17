Під Покровськом ворог зруйнував деякі позиції українських воїнів, – ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку російські війська, маючи значні переваги, намагаються розвинути наступ. ЗСУ пртистоять окупантам, навіть попри втрати.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Росіяни намагаються погіршити тактичне становище ЗСУ

Унаслідок ворожого штурму та вогневого впливу противника на Покровському напрямку були зруйновані деякі позиції ОСУВ "Хортиця".

Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення,

– повідомили в угрупуванні.

Сили оборони України протистоять наступу росіян у районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Миролюбівки, Променя, Звірового, Котлиного, Успенівки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового, Дачного та Янтарного. Бої тривають бої в Лисівці, Зеленому, Шевченко та Нововасилівці.

Ситуація на Покровському напрямку: дивитися на карті

Бойові дії в інших зонах відповідальності ОСУВ "Хортиця"

На Куп’янському напрямку вороги штурмували позиції ЗСУ в районах Петропавлівки та Піщаного, а на Лиманському провів штурми неподалік Копанки, Греківка, Ямполівка та Терни. Противник успіху не мав.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали атаки росіян поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Вороги застосовували автомобільну та мототехніку, яку оборонці України уразили ще на рубежі висування.

На Краматорському та Торецькому напрямках російські війська штурмували позиції сил оборони в Часовому Яру, в Торецьку та в районах Ступочок і Білої Гори. Поблизу Леонідівки вороги безрезультатно намагалися інфільтруватися в бойові порядки ЗСУ. Бійці ОСУВ "Хортиця" не допустили погіршення тактичного положення.

На Новопавлівському напрямку росіяни атакували укріплення ЗСУ в районі Костянтинополя. У районі Великої Новосілки та Времівки противник розпочав штурмові дії за допомогою живої сили. Тривають запеклі бої в межах населених пунктів.

Нагадаємо, на Покровському напрямку ситуація нині одна з найгірших. За минулу добу українським військовим вдалося відбити там 53 ворожі атаки.