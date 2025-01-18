Росія кидає в бій додаткові резерви, щоб зберегти темп наступу й охопити Покровськ
- Росія вводить додаткові резерви для підтримки наступу біля Покровська, де тривають інтенсивні бої.
- Військові заявляють, що російські сили намагаються зберегти темпи просування, прагнучи охопити Покровськ, незважаючи на втрати.
Біля Покровська продовжують точитися найзапекліші бої. Росія почала вводити додаткові резерви.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
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Що відбувається біля Покровська зараз
Так, у ЗСУ розповіли, що на Покровському напрямку противник проводив наступальні дії в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного та Янтарного. Тривають важкі бої в Лисівці, Зеленому, Шевченко, Котлиному, Петропавлівці та Нововасилівці.
Противник зосереджує зусилля та вводить в бій додаткові резерви. Незважаючи на втрати, намагається зберігати темпи просування з метою охоплення Покровська та наближення до його околиць,
– кажуть військові.
В ОСУВ "Хортиця" наголошують, що наші воїни мужньо протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.
До речі, у Генштабі повідомили, що за минулу добу на Покровському напрямку відбулося 79 штурмових дій росіян. Це більше як 45% всіх бойових зіткнень на фронті – загалом їх було зафіксовано 174.