Росія кидає в бій додаткові резерви, щоб зберегти темп наступу й охопити Покровськ

Біля Покровська продовжують точитися найзапекліші бої. Росія почала вводити додаткові резерви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Що відбувається біля Покровська зараз

Так, у ЗСУ розповіли, що на Покровському напрямку противник проводив наступальні дії в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного та Янтарного. Тривають важкі бої в Лисівці, Зеленому, Шевченко, Котлиному, Петропавлівці та Нововасилівці.

Противник зосереджує зусилля та вводить в бій додаткові резерви. Незважаючи на втрати, намагається зберігати темпи просування з метою охоплення Покровська та наближення до його околиць,

– кажуть військові.

В ОСУВ "Хортиця" наголошують, що наші воїни мужньо протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

До речі, у Генштабі повідомили, що за минулу добу на Покровському напрямку відбулося 79 штурмових дій росіян. Це більше як 45% всіх бойових зіткнень на фронті – загалом їх було зафіксовано 174.