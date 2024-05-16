ЗСУ покращили положення біля Побєди й не допустили втрат позицій біля Роботиного, – Генштаб

Українським захисникам вдалося покращити тактичне положення в районі Побєди на Донеччині. Також Сили оборони не допустили втрат своїх позицій біля Роботиного на Запоріжжі й відбили 4 ворожі атаки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Він також наголосив, що протягом доби збільшилася кількість ворожих атак – зафіксували 166 бойових зіткнень на лінії фронту, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на фронті

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворон не припиняє наступальних дій і далі намагається тиснути на різних ділянках фронту. Так, протягом доби було зафіксовано 166 боєзіткнень. Також окупанти здійснили 4 ракетні та 75 авіаударів, 118 обстрілів із РСЗВ.

Загалом, найгарячіше було на Покровському напрямку. Там зафіксували 45 ворожих атак, однак Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб недопустити просування противника вглиб територій. Як повідомив Лиховій, ворог за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів на Покровському напрямку.

Українські захисники не лише відбивають ворожі атаки, але й покращують власне тактичне положення. Так, Силам оборони 15 травня вдалося покращити тактичне положення біля села Побєда Донецької області на Курахівському напрямку.

Бої біля Побєди на Донеччині: дивіться на карті

Лиховій повідомив, що ворог також намагався вибити підрозділи ЗСУ біля Роботиного. Втім, успіху окупанти не мали.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував рубіж оборони в районі Роботиного Запорізької області. Втрат наших позицій не допущено,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти атакують біля Роботиного: дивіться на карті

Де ще тривали бої протягом доби