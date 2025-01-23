Воїни захищають кожну позицію, – у ЗСУ прокоментували ситуацію біля Великої Новосілки

У районі Великої Новосілки на Донеччині тривають важкі бої. Окрім виснажливих штурмів, Росія посилює психологічний вплив на військових на передових позиціях та на українське суспільство в цілому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Читайте також Немає кому воювати: військові розповіли про ситуацію біля Великої Новосілки на Донеччині

Що відбувається в районі Великої Новосілки

Військові зазначили, що бійці ведуть виснажливі бої з переважаючими силами противника на відповідних позиціях та рубежах. Дії українських воїнів спрямовані на те, щоб нанести максимальних втрат ворогу, не допустити проривів оборони та оточень.

Командуванням вживаються заходи щодо посилення підрозділів, забезпечення необхідними засобами для ведення бою, посилення та забезпечення флангів,

– наголосили в ОСУВ "Хортиця".

До того ж вже сплановані заходи щодо дій в разі загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку.

Військові додали, що на фоні важких боїв, втрат в особовому складі, шаленої динаміки війни, противник посилює свій психологічний вплив як безпосередньо на особовий склад на передових позиціях, так і на українське суспільство в цілому. Основною метою російської пропаганди є розхитування суспільних настроїв, дезорієнтація та підрив довіри до військового керівництва і Сил оборони.

Ворог використовує інформацію як зброю, вміло ховаючись за джерелами її подачі. Воїни Сил оборони України ведуть важкі бої та захищають кожну позицію,

– підкреслили українські бійці.

В ОСУВ "Хортиця" також закликали дотримуватись інформаційної гігієни, уважно оцінювати ситуацію та продовжувати підтримувати Збройні Сили України.

Нагадаємо, раніше журналісти швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung повідомили, що ЗСУ опинилися в критичній ситуації в районі Великої Новосілки. За даними ЗМІ, підрозділи там оточені з трьох боків та намагаються дістатися до безпечних територій, залишаючи техніку.

Українські військові, як зазначає видання, сподіваються на можливість втечі пішки або через річку на поромах.