У Часовому Яру росіяни ховаються у трубах каналу: хочуть прорватися вглиб міста

На Торецькому напрямку тривають напружені бої. У Часовому Яру ворог використовує труби каналу "Сіверський Донець – Донбас", аби ховатися від негоди і накопичувати сили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця в ефірі телемарафону.

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Що відомо про накопичення росіян у трубах Часового Яру

Дмитро Запорожець розповів, що на Торецькому напрямку ворог продовжує свою тактику, що полягає в артилерійських обстрілах, штурмових діях та мінуванні. Наразі росіяни штурмують малими групами під прикриттям мінометів та FPV-дронів. Противник переміщується з протипіхотними мінами ТМ-62 і застосовує їх для мінування будівель та логістичних шляхів.

За словами речника ОТУ "Луганськ", ворог використовує труби каналу "Сіверський Донець – Донбас", щоб переховуватися у негоду і потім продовжити рух.

Зараз на Донеччині часто спостерігається туман, і ворог активно це використовує, щоб накопичуватися в цих трубах, а потім переміщуватись вглиб міста. Наші оператори дронів фіксують такі переміщення, намагаються застосувати всі можливі засоби для знищення ворога,

– зауважує Запорожець.

Також у ЗСУ розповіли, що за минулу добу у районі Торецька було зафіксовано 608 обстрілів, а в районі Часового Яру – 430.