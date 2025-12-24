У 1 ОШП назвали 3 міста, які Росія планує захопити

Росіяни не полишають спроб просунутися біля українських населених пунктів на Сході. Вони користуються масовістю та зміною погодних умов, аби просочитися між позицій українських бійців.

Начальник штабу першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцький повідомив в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу, яка наразі ситуація на фронті і в які населені пункти росіяни отримали завдання зайти.

Як діють росіяни?

На Добропільському та Гуляйпільському напрямках ситуація залишається складною. Українські підрозділи виконують поставлені завдання з утримання рубежів і недопущення прориву противника вглиб території.

За оцінкою бійця, російські війська діють із чітко визначеними часовими орієнтирами щодо захоплення населених пунктів і намагаються реалізувати ці плани масованим тиском.

Противник застосовує тактику виділення одного або кількох основних напрямків удару з одночасним веденням відволікаючих дій на інших ділянках.

В населених пунктах оборону тримати легше, ніж у відкритій місцевості, тому російські підрозділи часто намагаються обходити забудову та діяти з флангів, а у разі невдачі – закріплюватися безпосередньо в населених пунктах.

Оцінюючи загальну динаміку, Лотоцький вважає, що за останній період темпи наступу російських військ суттєво зросли.

Збільшили кількість особового складу, техніки в наступах. Старалися побільші території захопити, наприклад, коли йде один боєць з прапором, і одразу про це в медіа оголошувати, щоб подавити наш моральний дух,

– зауважив Лотоцький.

Водночас він наголошує, що попри ці зусилля противнику не вдалося досягти стратегічних цілей, а окремі тактичні дії часто мають радше інформаційний, ніж військовий ефект.

Три міста, куди цілить ворог

Наразі головними цілями росіян є Мирноград, Покровськ та Добропілля, бо росіянам вигідно зайти у інформаційно помітні міста і поширювати цю пропаганду далі.

Лотоцький вважає, що оборона Покровська була підготовлена належним чином. Були створені інженерні загородження, а рівень оборонної інфраструктури відповідав вимогам сучасного бою.

Через те він так довго і тримається. Досі тримається,

– додав військовий.

Ключовою проблемою оборони Покровського району залишається логістика. Противник активно використав складні погодні умови, зокрема щільні тумани, для накопичення особового складу та його прихованого переміщення в район міста.

За сприятливіших для українських підрозділів погодних умов, як зазначає Лотоцький, такі дії були б значно ускладнені або неможливі.

Разом з тим злагоджена робота підрозділів дозволяє стримувати противника навіть за таких складних умов. Українські військові навчилися ефективно протидіяти ворогу незалежно від погоди. Накопичений бойовий досвід, отриманий ще під час АТО та ООС, нині дає практичні результати – особовий склад здатний ухвалювати виважені рішення у складних та нестандартних ситуаціях.

