Проблем стало більше, – у ЗСУ повідомили, яка ситуація склалась біля Костянтинівки

Російські окупанти роками намагаються наблизитися до Костянтинівки Донецької області. Вони наступають туди з різних боків.

Про це 24 Каналу розповів речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов. За його словами, ворог упродовж тривалого часу намагався лізти в бік Костянтинівки з різних напрямків.

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Що відомо про бої біля Костянтинівки?

Як наголосив Трегубов, ворог ліз в бік Костянтинівки з Торецького напрямку, через сам Торецьк, через Часів Яр тощо. Але роками їм не вдавалося досягти там успіхів.

Яка ситуація біля Костянтинівки: дивіться карту бойових дій

Зрештою вони спробували просунутися ближче з іншого напрямку. Окупанти вийшли за трасу Покровськ-Костянтинівка та пролізли між двома містами.

Проблем стало більше, бо фактично додався ще один напрямок. Це саме той напрямок, на якому в росіян дуже великі резерви. Здебільшого вони йдуть в бік Покровська. Хоча так само йдуть і в бік Костянтинівки, але з меншим акцентом,

– підкреслив Трегубов.

Додамо, у бригаді "Рубіж" розповіли про ситуацію на Покровському напрямку. Російські окупанти активізували штурми на цій ділянці фронту. Втрати ворога там дійсно серйозні. Вони використовують "м'ясну тактику".

Крім того, вранці 24 лютого ворог вдарив авіабомбами по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули.