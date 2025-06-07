Ідуть бої на більшості напрямків: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

У Генеральному штабі виклали огляд фронту на 22:00 7 червня. Від початку доби відбулося 155 бойових зіткнень. На вечір тривають бої на 7 напрямках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу.

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Що відбувається на фронті увечері 7 червня

На Харківському напрямку ЗСУ відбили атаку ворога поблизу Вовчанська. Ворог завдав авіаудару КАБами по Харкову.

На Куп'янському напрямку росіяни пробували штурмувати в районі Степової Новоселівки, але марно.

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 18 атак у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. Точиться одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку сталося 10 бойових зіткнень у районі Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного. Триває одна ворожа атака.

На Торецькому напрямку Сили оборони відбили 10 атак поблизу Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки, ще один бій триває.

На Покровському напрямку росіяни 55 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка. Сили оборони відбили 51 атаку, та ще 4 тривають.

Лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 317 окупантів, з них 179 – безповоротно. Знищено танк, 2 бойові броньовані машини, 11 автомобілів, 37 мотоциклів, 21 БпЛА, супутниковий термінал та генератор; окрім цього, пошкоджено 5 автомобілів та 3 артилерійські системи окупанта,

– деталізували в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи стримують атаки окупантів поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле. Відбулося 19 боєзіткнень, 5 тривають.

На Гуляйпільському напрямку українці успішно зупинили одну спробу просування противника поблизу Малинівки. Бої не вщухають.

На Оріхівському напрямку зупинили просування ворога в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку росіяни двічі пробували наступати, але марно.

На Курському напрямку українські воїни відбили 28 атак, один бій триває.