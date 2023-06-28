Закріплюємося на досягнутих рубежах: ЗСУ продовжують наступальні дії на Таврійському напрямку

Українські військові продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А загалом на Таврійському напрямку вдалося знищити майже 3 роти окупантів.

Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, ситуація на Таврійському напрямку стабільно контрольована.

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Лише за минулу добу, 27 червня, ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1222 вогневих завдання. Йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по інших планових цілях.

Які втрати в окупантів на Таврійському напрямку

Як наголосив Шершень, лише за добу окупанти втратили майже 3 роти. Вдалося вбити 85 росіян, а поранити – ще 193. В полон потрапило 7 окупантів.

Українські військові знищили 21 одиницю ворожої військової техніки. Серед них – 2 броньовані бойові машини, 2 безпілотники "Орлан-10" тощо. Також вдалося знищити низку складів боєприпасів окупантів.

Знищили 5 складів боєприпасів ворога. Палало, вибухало. Все добре,

– зауважив Шершень.

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Загалом упродовж доби ворог завдав аж 477 обстрілів. Найбільше їх зафіксували на Донеччині. Там були авіаудари в околицях Авдіївки. Крім того, загарбники пробували йти в атаку на Мар'їнському напрямку, але успіху не досягли.

Натомість українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Сили оборони угруповання "Таврія" проводять наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ураження ворогу та здійснюють контрбатарейну боротьбу. Окупанти чинять потужний опір, але зазнають втрат в особовому складі та техніці,

– зазначив Шершень.

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