Українські оборонці зламали плани ворога з окупації Борової у Харківській області, – Юсов

Збройні сили України зламали плани окупаційного війська у напрямку Борової, що на Харківщині. Втрати противника у живій силі та техніці є значними.

Про це в ефірі телемарафону зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує 24 Канал.

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ЗСУ зламали плани ворога з окупації Борової на Харківщині

Якщо говорити про Борову та її напрямок, то наміри ворога там українські оборонці зламали. Втрати в живій силі і в техніці – значні. Так, він (ворог – 24 Канал) намагається підтягувати резерви, і потенційно загроза залишається, але наразі мова не йде про формування нових потужних угруповань для повторення ситуації, – зазначив Юсов.

Водночас він наголосив, що потенційно загроза залишається і, звичайно, українські Сили оборони вивчають ситуацію і готуються до різноманітних сценаріїв.

Представник ГУР МО також розповів про поточну ситуацію на півночі Харківщини.

"Бачимо, що плани і наміри ворога були зламані і вони змушені перекидати резерви, в тому числі з інших напрямків. А це говорить про великі втрати і говорить, що для них ситуація не йде за планом. Тим не менше, ситуація на північному кордоні залишається так само напруженою, небезпечною. Ворог і далі буде пробувати розтягувати українські резерви і відволікати від ситуації на сході", – зазначив Юсов.