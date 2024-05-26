Зросла кількість боєзіткнень: агресор не полишає спроб просунутися на Харківщині

Окупанти не полишають спроб просунутися в Харківської області. Проводили штурмові дії від Мурома в бік Стариці.

Від початку цієї доби найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Водночас упродовж дня окупанти не полишають спроб просуватися на Харківщині.

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Ворожі штурми від Мурома в бік Стариці, бойові зіткнення в районах Вовчанська й Липців

Станом на 16:00 неділі кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла ще на 10, – до 67.

На Харківському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії від Мурома в бік Стариці. Ще два бойових зіткнення тривають в районах Вовчанська і села Липці. А загальна кількість боїв на напрямку на цей час становить 11,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Додали, що до попередніх 9 авіаударів додався ще 1, – російські терористи скинули керовану авіабомбу неподалік Слобожанського.

Яка ситуація на інших напрямках фронту

На Куп'янському напрямку триває російська атака біля Новоєгорівки. Двічі у район Першотравневого та неподалік Кислівки била ворожа авіація.

На Лиманському – окупанти, отримавши відкоша біля Невського, провели ще два штурми в районі Тернів. Щоправда, успіху не мали.

На Сіверському напрямку ворожа авіація вдарила 4 КАБами неподалік Закітного.

На Покровському – ще триває 6 бойових зіткнень. З початку доби їх уже 27. Агресор зосереджує зусилля, зокрема, в бік Новоолександрівки й Уманського, підтримуючи дії своїх підрозділів ударами авіації. Однак, ситуація контрольована. Українські захисники дають жорстку відсіч окупантам.

За сьогодні загарбники вже втратили на напрямку 244 військовослужбовці вбитими та пораненими. Також наші воїни знищили ворожий танк, дві БМП, три бронетранспортери та автомобіль, а також пошкодили міномет,

– розповіли в Генштабі.

Тим часом на Курахівському напрямку кількість бойових зіткнень не змінилася. Російські терористи скинули два КАБи в район Костянтинівки.

На Придніпровському напрямку, у районі Кринків, Сили оборони відбили ще одну атаку ворога. Загальна кількість зросла до чотирьох.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала, додали в Генштабі.