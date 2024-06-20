Чи візьмуть росіяни Вовчанськ: бійці "Химери" розповіли, що відбувається на підступах до міста

Російські війська намагаються просуватись на харківському фронті. Проте на одному з флангів стоять бійці підрозділу "Химера", які боронять село Тихе та не дають росіянам просунуть на цьому напрямку.

Про бої на фронті розповіли бійці підрозділу ГУР МО "Химера" у новому відео проєкту "Український Свідок". Саме вони боронять один із флангів харківського фронту.

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Яка зараз ситуація на харківському напрямку

За словами замкомбата із позивним "Шендрос", місцевий рельєф грає ворогу не на користь.

Тут всюди балки, перепади висоти та вкрай густі ліси. Технікою заїхати важко. Але вони використовують Баггі та іншу мобільну, швидкісну техніку. І екіпірування у них стає дедалі якісніше. В цьому плані вони молодці,

– розповів він.

Також "Шендрос" розповів про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту.

Росіяни намагаються продавити нас з фронту, обійти з лівого флангу та з боку Вовчанська, зайти за спину. Але нам допомагають хлопці з 57 ОМПБр. Вони нищать ворога та дуже нас виручають,

– наголосив замкомбата.

Чи зможуть росіяни захопити Вовчанськ

"Шендрос" вважає, що росіянам все-таки вдасться взяти Вовчанськ.

Вони робитимуть з міста "сіру зону" глибиною у 10 – 20 кілометрів. Це потрібно для того, щоб відтягнути наші сили з інших напрямків – з Донбасу, півдня, Запоріжжя. Вони хочуть постійно тримати нас у напрузі. Ну і, звісно, руйнувати: окрім як руйнувати, ця сволота нічого більше не вміє,

– пояснив боєць.

Росіянам на цьому напрямку вдається просуватися через велику кількість гарматного м’яса.

Путіну байдуже на цих людей. У нього є ціль, він суне і суне,

– сказав зв'язківець із позивним "Рафік"

Водночас військовий наголосив, що українські бійці залізобетонні та тримаєються до останнього.

