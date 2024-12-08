Сильний вітер і сніг: як погода впливає на бойові дії у Харківській області

Триває наступ росіян на Сході. Окупанти поспішають захопити якомога більше української території до настання сильних холодів.

Втім, вже зараз погода неабияк впливає на хід бойових дій. Про це розповів в ефірі телемарафону речник ОТУВ "Харків" Євген Романов, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Харківщині

За словами військового, останнім часом на Харківщині кількість обстрілів КАБами зменшилася порівняно із періодом, десь півтора тижня тому, коли це було щоденно і дуже багато. Наразі росіяни використовують свої керовані авіаційні бомби на інших напрямках. Втім, ресурс у них обмежений.

Окупанти змушені економити літаковиліти та самі КАБИ, або ж вони не мають можливості здійснювати повітряні атаки з певних причиин. Щодо піхотних штурмів на Харківщині, то там вже випав сніг, холодна погода погана видимість. Застосовувати безпілотники ворог не може, тому рухається болотами або всюдихідною бронею, яку успішно нищать наш військові. Опале листя та сніг, що випав, роблять переміщення окупантів болісним.