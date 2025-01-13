На Харківщині ситуація стабільна: у ЗСУ сказали, чи можна говорити про затишшя

На Харківському напрямку ситуація на лінії фронту залишається стабільною. Однак говорити про цілковите затишшя з боку ворога не можна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника ОТУ "Харків" Євгенія Романова в етері національного маратону.

Цікаво Розчарування року, – в ISW назвали ділянку фронту, де окупанти найбільше "підвели" Путіна

Що зараз відбувається на фронті на Харківському напрямку

Євгеній Романов розповів, що лише за 12 січня на Харківському напрямку ворог завдав 4 авіаційні удари із використанням 31 некерованої авіаційної ракети та 64 удари дронами-камікадзе. Також окупанти здійснили 480 обстрілів позицій захисників України.

Звісно, ситуація на Харківщині набагато краща, ніж у сусідніх областях, але про затишшя ми говорили не можемо. Однак і збільшення кількості штурмів чи якоїсь більшої залученості засобів противника ми теж не спостерігаємо,

– зазначив речник.

Він також наголосив, що українські військові спостерігають на Харківському напрямку, як ворог заводить нових людей, перекидає певну техніку, та намагається завезти боєкомплект, провізію й інші необхідні речі для здійснення атак на позиції українських захисників.

Проте, за даними Євгенія Романова, щодоби на Харківському напрямку від 50 до 100 російських окупантів покидають або позиції, або "цей світ назавжди".

До слова, у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні з фронту 13 січня розповіли, що на Харківському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції ЗСУ. Атаки відбулися в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань.