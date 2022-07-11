На північному сході Харківщини активні бої, ЗСУ відтісняють ворога

Ворог вирішив відновити інтенсивні наступальні дії у Харківській області. Іноземні аналітики повідомляли, що росіяни навіть почали мріяти про анексію області.

Окупанти продовжують масштабний наступ на Сході України. Їхні апетити зросли – окрім Луганської та Донецької областей, вони надумали спробувати окупувати й Харківщину.

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На Харківщині тривають активні бої

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог не збирається припиняти обстрілів Харкова та спроб захопити населені пункти в області. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Ворог не припиняє спроб проводити наступальні дії, але ЗСУ вдається ламати усі плани ворога та не давати йому просуватися далі.

Лінія фронту не змінилася, ворог намагається атакувати на північно-східному напрямку. росіяни продовжують спроби вести наступальні дії на наші позиції, але завдяки ЗСУ успіху не мають. Окрім того, вони зазнають втрат як у живій силі, так і в бойовій техніці,

– розповів Синєгубов.

Також він додав, що Ізюмський напрямок залишається стабільно важким, але нашим героям вдається контролювати ситуацію. Ворог продовжує обстріли мирних міст та проводить атакувальні дії, але про його прорив чи просування мова не йде.

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