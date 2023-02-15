На Україну чекає перемога, – військовий про бої на Сході, полонених росіян та "Чорнобаївку"

Командир протитанкового взводу з позивним Мойсей розповів, як вони під Ямполівкою, що на Донеччині, розбили окупантів. Тих, хто вижив, взяли у полон.

Мойсей розповів "Українському Свідку", що окупанти були 2003 року народження, тобто мали не більше 20 років. Деякі – приїхали аж з Алтаю.

Читайте також Де в Україні ухвалюють стратегічні рішення: Комаров показав той самий "Центр прийняття рішень"

Як наші військові ефективно нищать росіян

50-річний командир Сергій розповів, що не планував ставати військовим, проте у 2014 році перекваліфікувався: служив у теробороні, потім – у складі 39 батальйону виходив з-під Іловайська.

Вже у 2016 році підписав контракт з 25 окремою повітрянодесантною бригадою, де служить і досі.

У 2019 році почав командувати протитанковим взводом в роті вогневої підтримки.

Ми працюємо на знищення важкої, легкоброньованої техніки, автомобілів та живої сили (ворога – 24 Канал). Наша задача – тихо прийти, зробити постріл, наробити галасу, та тихо піти. Головне — без втрат,

– розповів Мойсей.

Він зауважив, що краще переоцінити противника, який би він не був. Адже це буде потенціалом здійснити ще більше зусиль для боротьби з росіянами.

Мойсей розповів про успіхи на Донеччині

Військовий розповів, що під Ямполівкою у Донецькій області підрозділ Мойсея розбив російські машини, які сунули на них. За словами командира: "Це була Чорнобаївка". Тоді їхній підрозділ:

знищив п'ять ворожих машин та російського полковника;

росіян, які вижили та не пручались, – взяли у полон.

Так, в руки до наших військових потрапили російський загарбник 2003 року народження та окупант з Алтаю, що за 4500 кілометрів від нашої держави. Останній на відео Мойсея навіть плакав та просив його не вбивати.

Мойсей розповів про бої на Харківському напрямку, полонених росіян та нашу перемогу: дивіться відео "Українського Свідка"

За словами військового, після Ямполівки їхній підрозділ працював в Лимані, Ізюмі та Яковенковому, що у Харківській області.

Війна стосується всіх, кому небайдужа доля його дому, сім’ї та держави. На Україну чекає тільки перемога. В нас немає іншого виходу,

– підсумував командир.