Бої на Херсонщині можуть продовжуватися, бо окупанти хочуть покращити свої позиції

Російські окупанти хочуть покращити свої позиції на Херсонщині. Тому бої на цьому напрямку можуть ще продовжуватися.

Окрім того, росіяни прагнуть вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Про це повідомили в Генштабі 20 травня.

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Зберігається висока ймовірність продовження бойових дій з метою покращення тактичного положення та виходу на адміністративний кордон Херсонської області,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація на напрямках станом на ранок 20 травня

На Сіверському напрямку окупанти обладнують позиції в районі Азаровки Брянської області. Ворог обcтріляв з артилерії та мінометів Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумській області та Грем'яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку загарбники намагаються проводити контратаки, щоб відновити втрачені позиції, та повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Тривали бої в районі Тернової та Веселого. Окрім того, ворожі обстріли зафіксовано поблизу Руських Тишків.

На Слов'янському напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районі Довгенького, Великої Комишувахи та Долини.

На Донецькому напрямку ворог активізував наступ та штурм. Завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації, щоб зруйнувати фортифікаційні споруди українських підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку він здійснює періодичні обстріли цивільної інфраструктури в районах Діброви та Закітного. Окупанти атакували Сєвєродонецьк, але успіху не мали. Тривають бої в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку наступали в районі Вискриви. Росіяни зазнали втрат біля Олександропілля.

На Авдіївському напрямку противник наступав на Веселе. Зазнав втрат і відступив. На Курахівському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру, наступав у районах Новомихайлівки та Олександрівки, успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляв інфраструктуру та мирні домогосподарства, вів контрбатарейну боротьбу.

На Південнобузькому напрямку загарбники обстрілювали житлові будинки із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Продовжували інженерне обладнання позицій та побудову другої лінії оборони.

На Волинському, Поліському, Південнобузькому та Бессарабському напрямках суттєвих змін немає. Існує загроза ракетних ударів з боку Білорусі.

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