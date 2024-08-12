Спроба прориву на Бєлгородщині: Гладков оголосив евакуацію росіян з прикордонного району

Уранці влада Бєлгородської області оголосила про евакуацію населення з Красноярузького району. В'ячеслав Гладков заявив, що до того спричинила "ворожа активність на кордоні".

Так, російські військові блогери повідомляли про атаку одного українського підрозділу на прикордонне село Колотилівка в Красноярузькому районі ще вчора, 11 серпня.

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Росіян закликають тікати

О сьомій ранку губернатор Белгородщини Гладков розповів росіянам неприємні новини.

У нас тривожний ранок. Активність ворога на кордоні Красноярузького району... Починаємо переміщення мешканців Красноярузького району в більш безпечні місця,

– йдеться у повідомленні посадовця.

Тим часом російські Z-канали вказують на бої у прикордонні. Українські сили начебто намагаються малими штурмовими групами і танками прорватися у районі Колотилівки та Прилісся.

Де точаться бої у Бєлгородській області / Скриншот

Нагадаємо, що раніше стало відомо про захід ДРГ у селище Пороз Грайворонського району. Гладков проводив серед жителів села, які втекли в інший населений пункт, опитуванння, чи не бачили вони диверсантів. Ті відповідали, що ні. Потім вже з'явилася інформація про те, що "невідомі" начебто полонили та утримували двох жителів села. Губернатор оприлюднив відео, як вони, живі і неушкоджені, обнімаються з родичами.