Легіонери-розвідники показали бої у районі Куп'янська – відео

Легіонери ГУР продовжують виконувати завдання по всій лінії фронту. Оборонці показали відео операції у Харківській області.

Кадри демонструють напружені бої у районі Куп'янська. Зазначимо, що лише за останню добу загалом там відбили 32 атаки ворога.

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Операція у районі Куп'янська

Так, тактична група "Афіна" та група "Rogue" показали відео бойової роботи на Куп'янському напрямку від першої. Бійці Міжнародного легіону України успішно "дали жару" російським окупантам, накривши їх градом з куль.

Робота розвідників на Куп'янському напрямку: дивіться відео

Зазначимо, що протягом останньої доби Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки. Ще у червні повідомлялося, що ворог хоче вийти до селища Борова на Харківщині. На тлі цього 3 штурмова нещодавно провела наступальні дії на межі Харківської та Луганської областей.