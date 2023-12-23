"Ворог на свята прокидається": бійці 68 ОЄБр розповіли про бої на Куп'янському напрямку

З наближенням свят окупанти на Куп'янському напрямку почали активізуватися. Нині бійці 68 ОЄБр дають потужну відсіч ворогу на цій ділянці фронту.

У новому матеріалі проєкту "Український Свідок" бійці 68-ї Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша розповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку. До слова, Герої з цього матеріалу нині стоять на позиціях, які раніше були російськими, – це майже лінія фронту й до ворога звідси не більше 250 метрів.

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На Куп'янському напрямку тривають запеклі бої

Як розповіли бійці 68-ї ОЄБр, на позиціях й досі можна знайти російські сухпайки й тіла окупантів, які місяцями не забирають. Українські воїни розповіли, що ворог щодня застосовує касетні боєприпаси, протитанкові та протипіхотні міни. Напередодні різдвяних свят окупанти активізувалися.

Вони стають живчиками, працюють. Тому треба тримати позиції та відбивати їх. Не треба недооцінювати ворога. Ми готуємось до чогось серйозного, до масштабного контрнаступу,

– розповів боєць з позивним "Кіра".

Водночас, українські захисники вдало штурмують ворожі позиції. "Кіра" розповів, що був уже на семи штурмах. За його слова, шість з них – були вдалими.

"Це було на День незалежності України. Ми тоді виїхали о 5 ранку, а вже об 11 вся група була "трьохсотою", з контузіями різних ступенів. Але всі живі, всі вийшли", – додав "Кіра".

Окупанти також активно застосовують дрони для аеророзвідки. На Куп'янському напрямку росіяни користуються "Мавіками", але здебільшого проводять розвідку російськими "Орланами", "Ланцетами", "Zala". Військовослужбовець Іван розповів, що Росія навіть боєприпаси для "Мавіків" виробляє, й з сумом додав – "шкода, що у нас такого немає".

"Треба стояти, аби потім обійняти кохану"

Українські захисники також розповіли про своє "буденне" життя. Так, на фронт нині багато хто з цивільних передає окопні свічки. За словами військових, вони дуже чадять, але без них було б вкрай складно.

"Без них (окопних свічок – 24 Канал) ми б замерзли. Є й буржуйки, але вони димлять. Ними можна "засвітити" позицію і потім буде приліт", – розповів військовий Олег.

Бійці 68-ї ОЄБр зізнаються, що продовжують стояти на позиціях попри втому, щоб потім повернутися до родин.

За***ло, але треба стояти. Аби потім обійняти кохану, не думаючи про прильоти. Аби жити у вільній та незалежній Україні. Тоді буде спокій,

– підсумував ситуацію на фронті боєць з позивним "Кіра".

