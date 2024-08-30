На Курахівському напрямку 17 одиниць техніки намагались прорвати оборону ЗСУ: що з цього вийшло

Українські оборонці продовжують протистояти загарбника у Донецькій області. Зокрема, у мережі показали відео відбиття чергової російської атаки.

Ворог у складі 17 одиниць броньованої техніки спробував штурмувати позиції 46 бригади. Проте число 13 вкотре стало нещасливим для окупантів.

Дивіться також Ворог під Селидовим, ЗСУ контратакували на Луганщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Штурм на Курахівському напрямку

У 46 бригаді повідомили, що не минає і дня, аби росіяни не вдавалися до нових спроб штурмів їх позицій. Так, у четвер бійці відбили чергову масовану атаку у складі 17 одиниць різноманітної броньованої техніки. З них лише четверо повернулося додому.

Що маємо в сухому залишку? 13 одиниць було знищено на мінних загородженнях, вогнем артилерії, ПТРК та FPV-дронами. З особовим складом також особливо не панькалися: частину ворогів знищено безпосередньо на броні; хто спішився й шастав кущами, тих за індивідуальною програмою наздоганяли й виловлювали БпЛА,

– розповіли військові.

Воїни 46 бригади акцентували, що доля окупанта завжди була, є й буде невдячною, бо від справедливого покарання їх ніщо не врятує.

Знищення росіян на Курахівському напрямку: дивіться відео

До слова, за данними Генштабу, минулої доби на Курахівському напрямку відбулося 38 боєзіткнень. Зокрема, ворог хотів прорвати оборонні позиції ЗСУ у районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка.