Військові взяли в полон офіцера, який заходив на Київщину з першими підрозділами в 2022 році

В Курській області в полон потрапив російський військовий Роман. На початку повномасштабної війни він заходив на Київщину з першими підрозділами, що вторглися на територію України.

Історію окупанта розповів Єдиний центр прийому звернень військовослужбовців Росії щодо здачі в полон, який займається проєктом "Хочу жити". Роман був кадровим офіцером російської армії, капітаном.

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Російського військового взяли в полон на Курщині

За словами проєкту "Хочу жити", такі, як він у полон потрапляють дуже нечасто. Особливу "цінність" йому додає те, що у 2022 році він заходив до Київської області з першими підрозділами, що вторглися на територію України.

У серпні 2024 року росіянин опинився в Курській області, коли там розпочалася операція ЗСУ.

Роман один із перших відчув на собі удар українських військових та безпорадність російського командування в ті дні. Те, яким тоді був бардак у лавах ЗС Росії, свідчить хоча б те, що його групі, переодягнувшись у цивільних, довелося поневірятися по прикордонні 5 днів. Без їжі та води, без зв'язку поки не вийшли на українців,

– йдеться в публікації.

Роман чесно зізнався, що чекав розстрілу на місці відразу після першого допиту, але натомість із ними поділилися водою та їжею.

Жодного поганого слова не сказали. Ні разу не сварилися. Дали води попити з останньої пляшки… Дали покурити… Ми чекали зовсім іншого ставлення,

– розповів росіянин.

Він також обурений тим, як вище російське командування розпорядилося людьми та організувало оборону кордону. Через це українським військовим вдалося взяти сотні полонених за такий короткий термін.

До слова, раніше стало відомо, що російські військові, які перебувають у Глушковському районі Курщини, можуть опинитися в "котлі". Адже всі мости через річку Сейм в цьому районі знищені.