Бортніков очолив КТО на Курщині: це може негативно вплинути на дії росіян, – ISW

На тлі прориву у Курській області Кремль оголосив режим контртерористичної операцій у 3 регіонах. Керівником цієї операції Путін призначив главу ФСБ Алєксандра Бортнікова.

Аналітики ISW стверджують, що причиною цього є те, що Бортніков раніше зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності Росії. Однак водночас формат КТО може негативно вплинути на загальну боєздатність російських сил.

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Контртерористична операція в Росії

У статті 13 федерального закону РФ "Про протидію тероризму" зазначено, що "особа, яка прийняла рішення про проведення КТО... є керівником КТО і несе персональну відповідальність за її проведення". Тобто її очолюватиме саме Бортніков.

Оголошення контртерористичної операції під керівництвом Бортнікова говорить про те, що Путін був незадоволений тим, як російське військове командування впоралося з ситуацією в Курській області,

– пишуть аналітики.

Інститут вивчення війни вказує, що складна система управління контртерористичної операції ФСБ під проводом Бортнікова може знизити ефективність російської відповіді на українську операцію. У статті 9 закону про КТО вказано, що "підрозділи і з'єднання ЗС РФ залучаються до проведення КТО за рішенням керівника контртерористичної операції".

Прикордонні райони Бєлгородської, Брянської та Курської областей знаходяться в зоні відповідальності російського Північного угруповання військ, і підрозділи, підпорядкованих міноборони Росії, ймовірно, є найкраще оснащеними для відкидання українських сил назад,

– вказує ISW.

Аналітики акцентують на тому, що не зрозуміло, як ФСБ і Бортніков створять чітку спільну організацію серед цих різнорідних елементів. Ймовірно, між ФСБ та іншими структурами виникнуть непорозуміння та бюрократичні перешкоди, що знизить загальну боєздатність російських сил.