Ішов понад 5 кілометрів з уламками: десантник з 80 ОДШБр вивів з оточення поранених побратимів

Десантник Павло вивів поранених побратимів з оточення на Курщині. Захисник пройшов понад 5 кілометрів з уламками у його руках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 80 окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду.

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У 80 ОДШБр розповіли, що Павло – розвідник. Він приєднався до війська близько року тому.

Виконуючи завдання на території Курської області, брав участь у боях як з росіянами, так і з північнокорейськими вояками. Під час виконання чергового завдання на території противника, десантники з групи Павла зазнали поранень.

Вояки опинилися в оточенні. Протягом майже доби вони вибирались звідти, подолавши п'ять кілометрів небезпечної території, контрольованої ворожими дронами та піхотинцями. Одного з побратимів Павло виніс на собі,

– зазначили у бригаді.

Попри складнощі та три поранення, розвідник продовжує боротьбу і пишається, що є частиною Десантно-штурмових військ. Сам Павло зазначає, найбільшою мотивацією нищити ворога, є безпека його рідних в тилу.

Історія десантника Павла, який вивів побратимів з оточення на Курщині / Відео з ютуб-каналу 80 ОДШБр