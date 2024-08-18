Втрати у росіян чималі: ДШВ показали роботу вогнеметних установок "Сівалка" на Курщині

Десантно-штурмові війська ЗСУ опублікували відео роботи вогнеметних установок "Сівалка" на Курському напрямку.

Операція українських військових в Курській області Росії триває з 6 серпня. Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що йдеться про суто безпекове питання для України – звільнення прикордоння від російських військових.

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Як працюють вогнеметні системи "Сівалка"

На відео зафіксовано бойову роботу одного з підрозділів РХБ (радіаційного, хімічного, біологічного) захисту Сил підтримки. Військові ведуть активні бойові дії в складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України на Курщині.

Вогнеметні системи "Сівалка-ВМ8" термобаричними ракетами С-8 здійснюють вогневе ураження по живій силі та військовій техніці противника. Втрати у росіян чималі,

– йдеться у публікації.

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На Курському напрямку працюють вогнеметні системи "Сівалка": дивіться відео

До слова, раніше стало відомо, що Росія відправляє в Курську область строковиків з усієї Росії. Хоча раніше російський диктатор Путін обіцяв, що нібито вони не братимуть участі в бойових діях.