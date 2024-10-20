"155-та отримала від нас пи*ди": десантники знищили підрозділ російських морпіхів на Курщині

ЗСУ вже третій місяць продовжують операцію у Курській області. Нещодавно поліські десантники вкотре знищили російський підрозділ морської піхоти.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ. Йдеться про військових 155 бригади ЗС РФ, які причетні до знущань з українських військовополонених.

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Штурм позицій 155 бригади РФ

У ДШВ вказали, що десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України не втомлюються виписувати квитки "на концерт до Кобзона" 155 окремій бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту РФ

Цього разі розвідувальний підрозділ взяв штурмом ворожу позицію морпіхів. Вона була розміщена в одній з посадок у Курській області.

Військові злочинці були переконані у своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що о*ки не те, що не встигли екіпіруватись, а й навіть берці не змогли взути,

– пишуть у ДШВ.

Десантники опублікували відео, на якому видно 9 знищених окупантів. Проте там вказали, що насправді таких було 14.

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