Ворог атакує: у Генштабі розповіли про ситуацію на Курщині

Російські війська активізувалися в Курській області та намагаються витіснити українські сили. Ворожа армія продовжує атаки, а також завдає авіаційних ударів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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В Курській області тривають бої

Станом на 16:00 9 березня, за даними Генштабу, на Курщині українські захисники відбили 15 атак загарбників, шість боєзіткнень ще тривають.

До того ж ворог здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 13 КАБів, а також завдав 257 артилерійських обстрілів, зокрема десять – з реактивної системи залпового вогню.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Нагадаємо, зранку 9 березня аналітики проєкту DeepState оновили карту та повідомили, що росіянам вдалося захопити Лебедівку та просунутися в Черкаському Порічному в Курській області.

Раніше в DeepState також підтверджували, ворог використав трубу нафтопроводу для проникнення в тил Сил оборони. На щастя, сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ. Військові завдали ворогу ракетних та артилерійськіх ударів, також застосовуються безпілотні системи різних типів.