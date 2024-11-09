Росія поновила наступ на Курщині, ворог рухається колонами з десантом, – DeepState

Російська армія знову активізувала штурмові дії на Курському напрямку. Там ворог застосував традиційну тактику — десантування піхоти на БМП.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Росія атакує на Курському напрямку

Так, 8 листопада Росія знову проводила штурмові дії на Курщині.

Активність противника збереглася біля Погребків, Зеленого Шляху та Дар'їну. Ворог рухається колонами з десантом. Бої тривають, ситуація уточнюється,

– писали у DeepState o 23:09.

За день до цього аналітики інформували поновлення наступальних дії на Погребки, Зелений Шлях, Дар'їно та Суджу. Зауважувалося, що по останньому вектору ситуація уточнюється, але по трьох інших масований натиск вдалося зупинити.

"Звісно, на цьому ка*апи не зупиняться, і спробують ще не раз новоприбулими підрозділами здійснити масовані штурми", – зауважували

Що відбувається на Курському напрямку: дивіться на карті