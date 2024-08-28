"Новітня" зброя: росіяни похвалилися гаубицями сталінських часів у Курській області

Російська окупаційна армія використовує в боях на території Курської області 130-міліметрові гаубиці М-46 зразка 50-х років минулого століття.

Міноборони Росії опублікувало два відео, на яких можна побачити використання російськими артилеристами гармат М-46. Раніше відомство не повідомляло про використання цієї зброї у Курській області.

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Росіяни використовують гаубиці сталінських часів

СРСР прийняв М-46 на озброєння у першій половині 1950-х років, а у 1970-х замінив їх 152-міліметровими гарматами. У ЗМІ повідомляли, що Росія почала розконсервувати запаси гаубиць на тлі важких втрат артилерії під час війни.

До початку повномасштабного вторгнення на військових складах у Росії зберігалося 665 гаубиць М-46.

До лютого 2024 року російські військові вивезли зі складів близько 65 гаубиць М-46. До літа Росія збільшила швидкість розконсервації цих знарядь, відправивши на фронт приблизно половину всіх гаубиць, що знаходилися на зберіганні,

– йдеться в матеріалі.

Варто зазначити, що снаряди для 130-міліметрових гармат Росія може імпортувати з КНДР чи Ірану, оскільки сама їх не виробляє.

До слова, раніше стало відомо, що росіяни побудували вже четверту понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. Попередні понтонні переправи були побудовані в селі Кариж, що розташоване між Званим і селищем Глушкове, а також на схід від Глушкового.