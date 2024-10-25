Сирський назвав втрати росіян у Курській області за 3 місяці операції ЗСУ

На Курському напрямку ЗСУ уже третій місяць поспіль проводять операцію проти загарбників. Там ворог зазнає шалених втрат як в особовому складі, так і в техніці.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі. За словами генерала, ці втрати для окупантів досить відчутні.

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Олександр Сирський розповів, що, починаючи з 8 серпня по теперішній час, російські війська на Курському напрямку втратили в особовому складі – 17 819 осіб.

З них:

безповоротні – 6 662 особи;

санітарні – 10 446 осіб;

полонені – 711 осіб.

Водночас за цей самий період в озброєнні та військовій техніці російська армія у регіоні втратила:

45 танків;

256 бойових броньованих машин;

565 одиниць автомобільної техніки;

99 артилерійських систем;

5 реактивних систем залпового вогню.

Головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам за стійкість, витримку і справжню мужність, яку вони демонструють підступному ворогу на усіх ділянках і напрямках фронту.

До слова, заступник начальника Центру оборонної розвідки Естонії Янек Кессельманн сказав, що протягом жовтня Росія на війні проти України могла втратити близько 40 тисяч солдатів. Це могли бути найбільші втрати армії Росії з 24 лютого 2022 року.