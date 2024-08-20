ЗСУ намагаються ізолювати великий шматок Курської області: Forbes заявило про прогрес

Бої на території Росії тривають, а кількість проблем у росіян поступово збільшується. Збройні Сили України намагаються ізолювати великий шматок Курської області.

Як пише Forbes, наші бійці прагнуть ізолювати ту частину, яка розташована між українським кордоном і річкою Сейм. Це сягає близько 300 квадратних миль.

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Українці намагаються ізолювати великий шматок

Неясно, скільки ще мостів, постійних чи тимчасових, українським військам доведеться зруйнувати, щоб ефективно ізолювати велику ділянку Курської області, прилеглу до нинішньої зони наступу. Але, ймовірно, вони домоглися великого прогресу,

– йдеться у матеріалі Forbes.

Згідно з комерційними супутниковими знімками, отриманими з території Курщини, як пише видання, три постійні мости, які українці атакували між п'ятницею і понеділком, були єдиними великими постійними мостами в цьому районі.

Тож, ймовірно, росіяни тепер повністю покладаються на понтонні мости, аби перетнути Сейм. Також журналісти стверджують, що російські сили активно споруджують тимчасові понтонні мости, але вони хлипкі, і їх легше зруйнувати, аніж бетонні.

"Якщо українці зосередили достатньо розвідувальних і ударних засобів, щоб знищити три постійні мости за чотири дні, то, ймовірно, немає причин, через які вони не можуть також знищити будь-які тимчасові мости, що з'являться в тому ж районі", – додати там.

Незадовго до цього Bild повідомило, що Москві загрожує історична поразка на річці Сейм. Адже ЗСУ можуть узяти в котел до трьох тисяч росіян. Попередньо, кордон між Росією та Україною на півдні та заході котла підготовлено до оборони. Але росіянам буде важко оборонятися, якщо ЗСУ наступатимуть зі сходу.