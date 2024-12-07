Такого не бачив навіть біля Авдіївки, – боєць "Маґури" поділився думками про бої на Курщині

У серпні 2024 року Збройні Сили почали операцію у Курській області. Військові вважають, що у війни немає кордонів – і неважливо, ворожа це чи наша територія.

Про це розповів командир відділення аеророзвідки у 47 окремій механізованій бригаді "Маґура" Владислав Данко в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Що військовий "Маґури" думає про Курську операцію

Владислав Данко розповів, що йому одразу хотілося поїхати у Курську область і подивитися з цікавості. Коли він відправився на цей напрямок, він сказав хлопцям: "Неважливо, ворожа чи наша це територія, бо є фронт. І він рухається в один або інший бік". Владислав зауважує, що зараз це так і виглядає – і є лише фронт.

Під час війни не може існувати кордонів. Під час війни існує тільки фронт. Немає кордону в Сумській чи Чернігівській областях. Є фронт. Й по-іншому я це не сприймаю,

– вказав військовий.

Аеророзвідник 47-ї бригади визнав, що йому справді було цікаво глянути, що ж відбувається на ворожій території. Та він зауважив, що його "Маґура" має за честь виконувати бойові завдання тут і знищувати ворога на його землі. Владислав додав, що вони знають, як росіяни бояться їх бригади. Причиною є, зокрема, те, що вони озброєні американською технікою. Військові жартують, що нарешті дожили до тих часів, коли американська демократія проїхалася по ворожій землі.

Військовий зазначає, що на Курському напрямку велика концентрація російських військ. Станом на листопад – 50 тисяч солдатів. Зараз, на його думку, ця цифра зросла, оскільки в середині листопада були здійснені масовані наступи. Такого, як на Курщині, Владислав Данко не бачив навіть на Авдіївському напрямку.

Важливо! До Дня Збройних Сил та Дня Святого Миколая Владислав відкрив збір на антену та батареї для аеророзвідки 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". Долучитися до збору ви можете задонативши:

- на монобанку;

- за номером карти 4441 1111 2901 0827.