Битва за Курськ: у WP розповіли про боротьбу за регіон, що є козирем для переговорів про мир

За кілька днів до інавгурації Дональда Трампа у США українські військові продовжують вести боротьбу за Курську область. Цей регіон, як очікується, стане ключовим пунктом у переговорах за мир.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання The Washington Post.

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Як триває боротьба за частину Курської області у Росії

Журналісти зазначили, що українські військові, схоже, розпочали контратаки у Курській області минулими вихідними, намагаючись просунутися далі у цьому російському регіоні. При цьому глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначав у соціальних мережах, що Росія "отримує те, на що заслуговує".

Але приблизно через тиждень нової операції під Курськом, як зазначено у виданні, ймовірно не було досягнуто значного прогресу у наступальних діях. Журналісти стверджують, що Україна "досягла дуже скромних успіхів на деяких ділянках", але Росія водночас має стабільні просування на лівому фланзі фронту та бере полонених.

Один з українських військових, який перебуває у регіоні, розповів журналістам на умовах анонімності, що це були важкі дні для наших захисників.

Росіяни атакували з різних напрямків одночасно. На деяких мали успіхи. Вони також перетнули кордон (з Україною – 24 Канал) в кількох точках, але нам вдалося відбити позиції,

– розповів військовий.

Журналісти пишуть, що зосередженість України на Курській області вказує на те, наскільки важливим для Києва є утримання цієї території, особливо враховуючи, що майбутній прихід Трампа може посилити тиск на обидві сторони, щоб вони сідали за стіл переговорів.

Українські офіційні особи також попередили, що якщо їхні війська відступлять через кордон, 60 000 військових, які, за словами Києва, розгорнула Росія, слідуватимуть за ними в Україну та займуть більше території. Тому у цій битві є, безумовно, і політичний аспект.

Яку тактику використовує Росія з військами КНДР у Курську

Головне занепокоєння в останні тижні викликало використання Росією північнокорейських військ для атак у Курській області. Солдати КНДР за підтримки російської артилерії та безпілотників великими групами рушили до українських позицій. На відміну від російських військ, які зазвичай рухаються меншими групами, щоб уникнути виявлення, північнокорейські солдати часто ігнорували безпілотники, що летіли над ними, і рухалися вперед, навіть якщо їхні товариші були поранені або вбиті поруч.

Російські війська часто йдуть за ними, щоб стабілізувати ці досягнення.

Досить проста тактика штурму українських позицій величезною кількістю військ виявилася досить успішною, сказав військовослужбовець 8 полку Сил спеціальних операцій Олег, який дислокується у Курській області.

З усім тим, він сказав, що його підрозділу також вдалося завдати значних втрат російським військам, у тому числі російській 810 бригаді морської піхоти, що, можливо, змусило Росію залучити північнокорейських військ раніше, ніж вона планувала.

Масове застосування північнокорейських військ для штурмових дій також означає збереження Росією власних солдатів.

"У такому сценарії російське командування може зберегти війська для інших завдань на передовій, а не відправляти їх на найнебезпечніші завдання", – сказав Олег.

Тим часом Україна скористалася проблемами комунікації між російськими та північнокорейськими військами, щоб відвоювати деякі позиції в Курську. Адже непорозуміння між російськими та північнокорейськими військами уповільнило зусилля Росії стабілізувати фронт після атак.

Минулого місяця, за словами Олега, 400-500 північнокорейських військових почали штурм українських позицій, переважаючи дислокованих там українців щонайменше у співвідношенні 6 до 1. Бій тривав вісім годин, доки в української сторони не закінчилися кулі та вона була змушена відступити.

Військовослужбовець Олег також наголосив, що, схоже північнокорейські солдати діють із зовсім іншим мисленням і підходом, ніж російські війська. Адже коли росіяни штурмують українські позиції та зазнають втрат, вони відступають, а північнокорейці просто продовжують рухатися вперед.