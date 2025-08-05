У серпні 2024 року українські військові розпочали унікальну Курську операцію, зайшовши на територію ворога. У мережі з'явилися ексклюзивні кадри з першого дня боїв.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

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Як починалась Курська операція?

Сили спеціальних операцій опублікували кадри початку Курської операції у 2024 році очима їхніх операторів.

На відео можна побачити, як захисники проходять крізь траншеї та намагаються перелізти вище на землю у цьому російському регіоні.

Яким був початок Курської операції у 2024 році / Відео ССО ЗСУ

Варто зазначити, що бої в Курській області розпочалися 6 серпня 2024 року, коли Збройні Сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа. На кінець серпня українські війська контролювали близько 1 100 кілометрів квадратних Курської області, тим самим скувавши сили ворога, які той міг би відправити на наступ у Сумську область.

До слова, раніше Олександр Сирський зазначав, що українські військові відновлюють позиції та утримують контроль на територіях Курської та Бєлгородської областей Росії. Цим захисники сковують значну кількість противника у прикордонні.