Перспективи є: генерал армії детально розібрав бої на Курщині

На Курщині вже 7 день тривають бої, в української армії є хороші перспективи. Окупанти намагаються втримати оборону, однак їм це не виходить. В ЗСУ ж є кілька основних напрямків та завдань.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що українські спецпідрозділи мають перекрити стратегічно важливу трасу. Росіяни налякані, що українські військові можуть розпочати наступ в інших напрямках та перетягують туди свої сили.

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Бої на Курщині

Генерал армії розповів, що росіяни вже перекрили певні позиції. У Рильському районі окупанти намагаються тримати оборону попри потужні удари українських військових. Через вогневі удари росіяни нещодавно зазнали поразок.

Підрозділи швидкого реагування та спеціальні підрозділи України мають завдання перекрити стратегічну трасу, по якій росіяни можуть постачати боєприпаси для підкріплення тих частин, які протидіють ЗСУ на Курщині. Важливо, що по цій дорозі також рухаються підрозділи до території України або прикордоння.

Перспектива перекриття траси є. Спецпідрозділи можуть швидко в кількох секторах її перекрити та утримувати довгий час, особливо в тих ключових точках, які сьогодні ворог не контролює,

– підкреслив Маломуж.

Якщо ж ворог захоче завдати потужні контрудари, вони можуть знищити певні маршрути, які на довгий час перекриють логістичні шляхи.

Також стратегічним пунктом є станція, у випадку удару по якій з боку росіян знищиться пункт перед постачання газу в Європу. Росіяни можуть позбутись шалених коштів для міноборони, які забезпечує ця енергетична гілка.

Подальшим напрямком може бути Курчатов, де є Курська АЕС. Ми її штурмувати не будемо, адже дотримуємось усіх норм забезпечення ядерної безпеки. Однак намагання її оточити може створити передумови, щоб Росія її вимкнула та позбавила себе електроенергії,

– зазначив генерал армії.

Маломуж додав, що також є і напрямок на місто Курськ. Стратегічний удар по ньому дуже хвилює росіян. Крім цього, окупанти будуть намагатись розтягувати сили на різних напрямках, наприклад, Брянський та Ростовський.

Росіяни передбачають, що туди ми теж можемо заходити,

– зауважив генерал армії.

Тепер українські військові будуть проводити тактичні наступальні операції щодо логістики, окремих населених пунктів та важливих об'єктів. У такий спосіб росіяни будуть змушені відтягувати свої війська з лінії фронту, а ЗСУ знищуватимуть на території Росії великі резерви техніки та живої сили. Також важливим є захоплення російських полонених для майбутніх обмінів та переговорів за умовами нашої країни.